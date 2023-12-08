Москва, 8 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

«Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь — вручить сегодня нашим военнослужащим «Золотые Звёзды» героев России», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, в конце мая 2023 года президент заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.

Позднее, в июле, российский лидер назвал важным включение ветеранов СВО в общественную деятельность. Он подчеркнул важность создания всех условий для этого и отметил, что ветераны СВО участвуют и в реализации значимых социальных, волонтёрских и благотворительных проектов и инициатив.