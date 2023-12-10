Москва, 10 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. От боевой работы участников специальной военной операции многое зависит в будущем России, заявил президент РФ Владимир Путин 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве. Видеофрагмент со словами российского лидера опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

«Жизнь на фронте, когда стреляют, — это всё гораздо сложнее и прозаичное, чем бокал шампанского при награждении «Звёздами Героев» в Кремлёвских дворцовых павильонах. Конечно, всё сложнее. От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России, это очевидный факт», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь и «без победных реляций» выполнять свою работу.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на церемонии Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции.

По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

На этом же мероприятии министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране.