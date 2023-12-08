Москва, 8 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве.

ТАСС/Валерий Шарифулин

«У меня такое чувство гордости за то, что у нас выросло очень мощное поколение, поколение достойных ребят, достойных воинов и защитников Отечества. Те, кто верой и правдой служат нашей стране, несмотря ни на что, несмотря на все трудности и сложности, которые сегодня есть в зоне специальной военной операции. Они с честью выполняют свой долг», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что несмотря на разговоры о «пропавшем поколении», в России родились те, кто защищают и будут защищать честь страны.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря на этой же церемонии президент РФ Владимир Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия.

По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Президент отметил, что подвиги совершают бойцы из разных регионов России, люди разных национальностей. Их служба развеяла миф о неуязвимости западной техники, передаваемой Киеву, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что для него является безусловной честью вручить военнослужащим «Золотые Звёзды» Героев РФ.