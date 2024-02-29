Москва, 29 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах примут в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мы сейчас отрабатываем механизм, смотрим на то, какой это будет механизм, готовим восстановление, считаем бюджетные деньги. Я думаю, что в течение месяца», — сообщил он, отвечая на вопрос о решении по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах России.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё.

В августе 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в новых российских регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Он отметил, что на новых территориях стали строить коммерческое жильё, застройщики получили разрешение на строительство. Вице-премьер также уточнил, что первые восемь домов уже в работе.

В апреле Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.