Москва, 8 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В новых российских регионах приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Об этом 8 августа на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава государства задал вопрос, заработала ли уже льготная ипотека в новых регионах. Хуснуллин доложил, что на новых территория стали строить коммерческое жильё, застройщики только получили разрешение на строительство.

«Первые уже восемь домов у нас в работе», ― уточнил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Хуснуллин сообщил, что в новых регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.

Он также добавил, что в новых российских регионах за 2022 года построили и восстановили 9,5 тысячи объектов, в частности, более 4 тыс. объектов энергетики и инженерные сети.

Хуснуллин заявил, что в Мариуполе к 2025 году должно проживать уже 350 тыс. человек. Он добавил, что к 2030 году вся городская инфраструктура должна быть рассчитана на 450 тыс. человек, а к 2035 году — на полмиллиона.