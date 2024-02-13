Москва, 13 февраля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё, сообщается 13 февраля на сайте Кремля.

Максим Блинов/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в новых российских регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Он отметил, что на новых территориях стали строить коммерческое жильё, застройщики получили разрешение на строительство. Вице-премьер также уточнил, что первые восемь домов уже в работе.

В апреле Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.