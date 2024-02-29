Буэнос-Айрес, 29 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах провести в 2024 году саммит в поддержку Украины, сообщила газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины», — сообщили журналисты газеты, взявшие интервью у аргентинского президента.

Других деталей, касающихся саммита, Милей не привёл.

В материале также говорится, что глава Аргентины отдает приоритет альянсам со странами, которые якобы защищают свободу. В их число Милей включает США, Израиль, а также Украину. Последней Аргентина подарила два военных вертолёта российского производства. Политика Милея в отношении Украины отличается от позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, в частности, Бразилии и Мексики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Милей отказался от вступления в БРИКС, которое в августе одобрили на саммите объединения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что много желающих хотят вступить в объединение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию. Она подчеркнула, что каждая поставка вооружений, каждый транш, который идёт Киеву, это и есть эскалация.

Позднее, 29 февраля, Захарова отметила, что заключённые между Киевом и странами Запада соглашения по безопасности ничего по существу не меняют. Как уточнила российский дипломат, Запад вновь не спешит связываться с обременительными обязательствами, пытаясь лишь превратить Украину в бесправную колонию для дальнейшего использования её как инструмента против России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 28 февраля отметил, что поставки Западом вооружения Киеву являются нарушением норм международного права. Он добавил, что ещё десять лет назад у ВСУ не было такого количества вооружения из стран НАТО.