Москва, 29 февраля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Заключённые между Киевом и странами Запада соглашения по безопасности ничего по существу не меняют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности», которые Киев подписал с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили «гарантиями безопасности», хотя о «гарантиях» во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу», — сказала дипломат «РИА Новости».

В этих соглашениях лишь констатируется давно происходящее на практике, речь идёт о масштабной военно-технической и финансовой помощи киевскому режиму, добавила Захарова.

В качестве примера она указала, что Берлин в рамках такого соглашения решил передать Киеву до конца текущего года 7 млрд евро военной помощи и 6 млрд евро в последующие годы, Париж в 2024 году намерен выделить 3 млрд евро. Также свою помощь Украине пообещали Лондон и Оттава, при этом ничего более Киеву никто не обещал и до подписания данных соглашений, отметила официальный представитель МИД России. Мало того, по словам Захаровой, сами представители западных государств, подписывающие такие документы с Киевом, говорят о них как о пустых и необязательных.

На Западе давно дискредитировали само понятие «гарантии», сказала дипломат. Так, в феврале 2014 года Германия, Польша и Франция проигнорировали выполнение соглашения законного президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя ранее это «гарантировали». В начале 2015 года Берлин и Париж вызвались быть «гарантами» Минского соглашения, одобренного резолюцией Совбеза ООН, который совместно с Киевом не выполнили, введя в заблуждение мировое сообщество, констатировала Захарова. Она добавила, что сейчас западники вновь не спешат связываться с обременительными обязательствами, пытаясь лишь превратить Украину в бесправную колонию для дальнейшего использования её как инструмента против России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заключение соглашений о гарантиях безопасности между западными странами и Украиной вместе с оказанием военного содействия киевскому режиму было сделано американским руководством за европейских налогоплательщиков. По её словам, Вашингтон расставил в странах ЕС и блоковых структурах людей, «присягнувших на верность Белому дому», а не собственным гражданам.

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая в парламенте, назвал необязывающим соглашение с Киевом по безопасности. Он добавил, что из документа не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. В соглашении также не предусмотрены автоматические гарантии политической или военной поддержки киевского режима, сказал глава итальянского МИД.