Москва, 28 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Поставки западными странами вооружения киевскому режиму являются нарушением норм международного права. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страны Запада стали в геометрической прогрессии наращивать интенсивность поставок различного оружия, особенно после начала специальной военной операции. Это делается в нарушение норм международного права», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Он отметил, что ещё десять лет назад у ВСУ не было такого количества вооружения из стран НАТО, но по прошествии времени ситуация изменилась.

Глава СК обратил внимание, что для обстрелов гражданских объектов вооружённые формирования Украины часто используют реактивные системы залпового огня HIMARS и Vampire натовского производства, артиллерийские системы М777, в том числе кассетные боеприпасы. Также фиксируется увеличение количества различных типов беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании девятой по счёту коалиции в ЕС для поставок вооружения Украине и рассказал, что она займётся снабжением ВСУ ракетами среднего и дальнего действия.

По его словам, поставки боеприпасов остаются приоритетным направлением помощи Украине. Также Макрон добавил, что европейские союзники Киева хотят не только использовать все свои запасы, но и определить, какие из третьих стран могут поставить Украине разные категории снарядов.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом.