Москва, 28 февраля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Решение властей Дании о прекращении расследования терактов на обеих нитках газопровода «Северный поток» подтверждает незаинтересованность в установлении настоящих заказчиков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование имевших место в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне Дании терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Копенгаген изначально отказывался от какого-либо взаимодействия с Москвой по этому вопросу. Кроме того, власти Дании противодействовали проведению международного расследования под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН), пояснила Захарова.

«Датской стороне понадобилось полтора года, чтобы сделать вывод об имевшей место преднамеренной диверсии. При этом парадоксальным образом оснований для дальнейшего расследования в Дании не видят», — указала представитель МИД, подчеркнув, что в РФ расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток ― 1» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что в этом были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил лидер страны в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.

26 февраля правоохранители Дании вслед за властями Швеции заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потоках». Они признали, что взрывы на российских газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданных Дании у них нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об остановке расследований близка к абсурдной. Он отметил, что правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников.