Москва, 26 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об обстановке расследований близка к абсурдной, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих ближайших союзников, отметил Песков.

Россия обращалась к властям Дании в связи с проводимым расследованием, но получала отказы, сказал пресс-секретарь президента. Москва будет наблюдать за развитием событий и постарается использовать возможности для прояснения картины, но пока ситуация выглядит парадоксальной и вызывает изумление, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Правоохранители отметили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к этому подданых Дании нет. Прокуратура Швеции ранее объяснила остановку расследования аналогичными причинами.

Швеция могла прекратить расследование теракта на газопроводах, опасаясь раскрыть правду, отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американский журналист Сеймур Херш в свою очередь допустил, что Швеция и Дания могли намеренно провалить свои расследования по ситуации с «Северными потоками», поскольку им известно, кто стоит за атаками на эти объекты.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Алиби у ЦРУ нет, отметил президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года.