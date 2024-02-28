Москва, 28 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 28 февраля журналистам, комментируя угрозы в отношении Калининградской области.

РИА Новости/Виталий Невар

Ранее бывший глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Калининград «будет нейтрализован первым», если Россия посмеет бросить вызов НАТО. Высказывание литовского дипломата прозвучало в контексте ратификации заявки Швеции на вступление в альянс.

По словам представителя Кремля, расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры альянса в сторону границ России, подобная риторика — это всё поводы для обеспокоенности.

Калининград — это часть России и так будет всегда, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в ответ на угрозы заявил, что литовские политики на фоне отсутствия хороших новостей в собственной стране постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом, это стало их привычкой.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков подчеркнул, что Балтийское море вопреки заявлениям политиков из стран НАТО никогда не станет внутренним морем этого военного блока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Линкявичюса частью информационной войны и напомнила, что полномочий для подобных заявлений у посла нет.

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что на фоне военных неудач Украины западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво.

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