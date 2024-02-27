Калининград, 27 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Литовские политики постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, заявил «РИА Новости» сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя угрозы бывшего глава МИД Литвы Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда.

Виталий Невар/ТАСС

«Не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе», — сказал он.

Поскольку внутренних позитивных поводов у Литвы очень мало, то виртуально «воевать» с Калининградом стало в литовской политике уже привычкой, отметил парламентарий.

Шендерюк-Жидков также выразил сожаление, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Линкявичюс заявил в социальной сети X, что НАТО «нейтрализует» Калининград в случае, если Россия бросит вызов альянсу. Он отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.

Заявления о «внутреннем море» для НАТО звучали и ранее. В 2022 году министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО интеграция систем финской и эстонской противоракетной обороны позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Его польский коллега Мариуш Блащак также отмечал, что Балтийское море превратится во внутреннее море альянса.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов после аналогичного заявления президента Польши Анджея Дуды предложил подарить ему карту мира.