Москва, 25 февраля, 2010, 23:06 — ИА Регнум. Аналитики рынка недвижимости выяснили, что любопытного есть в сфере столичного жилья, помимо стоимости квадратного метра, о чем прежде всего вспоминают, когда речь заходит о городской недвижимости. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM Новости в пресс-службе аналитического центра "ГдеЭтотДом.РУ", есть квартира, находящаяся выше всех на поверхности земли: самая высокая точка Москвы - валун на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей фиксирует вершину Тёплостанской возвышенности. Самая высокая квартира в окрестностях находится в типовой 16-этажке, на улице Тёплый стан 5 к. 3: она поднимает жильцов 16-го этажа этого дома на высоту в 286 метров. Следующий кандидат - дом на бровке Крылатского холма. Уровень поверхности земли здесь ниже, но есть несколько монолитных новостроек, и в самой высокой из них обладатели квартир на 34-м этаже могут смотреть на Москву с высоты 304 метра над уровнем моря. Но и они не сравнятся с жителями пентхаусов под шпилем самого высокого жилого здания Европы. Жилой комплекс у метро "Сокол", хоть и стоит не на холме, а в долине речки Ходынки, но имеет 57 жилых этажей, что обеспечивает жизнь на высоте 355 метров над уровнем моря.

В поисках самого низкого места столицы аналитики отправились на юго-восток столицы, где Москва-река вытекает из города, а затем изучить рельеф её долины. Левый берег в этом месте высокий (и дома в Капотне стоят у достаточно высокого обрыва), а правый берег до массового жилищного строительства был занят пойменными лугами. Дом в самом конце улицы Борисовские пруды в Братеево и находится ниже остальных в столице (высота над уровнем моря - не более 120 метров).

Определить наиболее древнее по времени постройки жилое здание в столице - задача непростая, отмечают исследователи. Информация БТИ содержит немало ошибок, а многие дома старше 200 лет давно переведены в нежилой фонд, но продолжают числиться в базе. По данным исследования, самое старое строение в городе, которое до сих пор используется в качестве постоянного места жительства - это кельи Новодевичьего монастыря. Если же рассматривать общедоступный жилой фонд, то наиболее старое здание находится в узких переулках Чистых прудов. Дом №6 в Потаповском переулке принял первых жителей в 1825 году, в год первого в истории кризиса на фондовом рынке в Лондоне и восстания декабристов в России.

Самый длинный дом расположен по адресу: улица Римского-Корсакова, дома 8-18, в районе Отрадное. Общая длина превышает 1100 метров. Его отдельные секции достраивались в разные годы и поэтому получали отдельные почтовые адреса. Подобное архитектурное решение не случайно: оно выполняло защитную функцию, ограждая Северное Отрадное от деятельности Института высоковольтных испытаний. Для минимизации последствий подобного соседства на северный фасад этого здания были выведены лишь окна кухонь и лестничных клеток.

Самым близким к центру признан дом по адресу Большая Ордынка, д. 7. Жилые кварталы в столице находятся на весьма почтительном расстоянии от её центра, чего нет ни в одном другом европейском городе. Хотя до середины 1930-х годов квартиры для партийной "верхушки" были даже в пределах кремлёвских стен, напоминают специалисты. Членов политбюро выселили из них, когда был построен один из первых столичных элитных домов, на улице Грановского. При осуществлении плана реконструкции столицы снесли трущобную застройку Зарядья и перевели в нежилой фонд всю застройку внутри Китай-города. Поэтому сейчас ближе всего к центру столицы расположен скромный дом в начале Большой Ордынки.

Кроме того, аналитики попытались найти "среднестатистическую" столичную квартиру. Беспристрастный анализ базы БТИ показывает, что усреднённая квартира в столице - "двушка" общей площадью около 55 кв. метров на 4 или 5 этаже 9-этажного дома, построенного в 1976 году. Средние географические координаты всех жилых домов столицы привели авторов исследования в окрестности метро "Смоленская". Смещение этой точки на запад от геометрического центра города вполне объяснимо, ведь в восточной части столицы жилых кварталов ощутимо меньше, поясняют аналитики. В застройке кварталов Смоленки отыскать столь скромную квартиру непросто, но больше всего под "среднестатистический" портрет подойдёт кирпичная 10-этажка на стыке Прямого и Проточного переулков. Правда, цена квадратного метра в двухкомнатной квартире в этом номенклатурном кирпичном доме будет отнюдь не среднестатистической, заключили эксперты.