Москва, 27 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. На фоне поражения Украины в боевых действиях западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя угрозы бывшего министра иностранных дел Литвы, литовского посла в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае столкновения НАТО и России.

Виталий Невар/ТАСС

Линкявичюс отметил, что НАТО якобы нейтрализует Калининград, если Россия бросит вызов альянсу.

Заявление Линкявичюса отражает общие мысли, которые витают в элитах. Очевидно, что прибалтийские страны нацелены на блокирование Калининградской области в случае эскалации конфликта, и к этому необходимо быть готовыми, отметил эксперт.

«Не зря президент России Владимир Путин объявил о создании Ленинградского военного округа, и не зря идёт усиление российской группировки войск в Калининграде. Это является в том числе и реакцией на подобные идеи», — добавил политолог, уточнив, что размещённые в Калининграде комплексы «Искандер» также являются значимым фактором.

По его словам, громкие заявления со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и различных прибалтийских политиков являются давлением на Россию в связи с тем, что на поле боя Украина последовательно терпит поражение.

«Западные политики такой риторикой пытаются напугать Россию, заставить отступить или согласиться на статус-кво, и этого нельзя допустить. России необходимо идти вперёд и добиваться целей спецоперации на Украине. Достижение целей СВО является гарантией того, что в том числе и Калининградская область не будет заблокирована», — подчеркнул Данилин.

Как передавало ИА Регнум, бывший министр иностранных дел Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс также отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.

Капитан I ранга Николай Черкашин ранее подчеркнул, что НАТО не сумеет превратить Балтику в своё внутреннее море, потому что это чревато военным конфликтом с Россией и не означает никаких военно-стратегических преимуществ. Он отмечал, что закрыть Балтийское море для России невозможно, потому что у Калининградской области есть выход к морю, а международное право предусматривает право страны на территориальные воды шириной 12 морских миль.

Президент Франции Эммануэль Макрон после конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину, но общего мнения пока нет. По словам Макрона, участники конференции много говорили в свободной форме об отправке войск на Украину. При этом французский лидер подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также заявил, что Франция и другие страны ЕС могут отправить своих военных в зону украинского конфликта.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине. По словам дипломата, Североатлантический альянс Украину «использует как таран против России».