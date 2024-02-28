Москва, 28 февраля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичюс, пригрозивший «нейтрализацией» Калининграда в случае конфликта России и НАТО, не имеет полномочий для подобных заявлений. Его слова — часть информационной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Виталий Невар/РИА Новости

По её словам, всем ясно, что ни Линкявичюс, ни другой человек на подобной позиции не является компетентным и не имеет соответствующих полномочий, чтобы заявлять такие вещи. Более того, он прекрасно это понимает.

«Опять же, элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое», — сказала Захарова.

Она добавила, что угрозы могут исходить от главы государства, министров обороны или иностранных дел, но не от послов. В данном случае, видимо, понадобилась такая многоголосица, предположила дипломат.

По словам Линкявичюса, Калининград будет нейтрализован первым, если Россия посмеет бросить вызов НАТО. Высказывание литовского посла прозвучало в контексте ратификации заявки Швеции на вступление в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что литовские политики на фоне отсутствия хороших новостей в собственной стране постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом, это стало их привычкой.

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что на фоне поражения Украины в боевых действиях западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво.