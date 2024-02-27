Вильнюс, 27 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. НАТО «нейтрализует» Калининград в случае, если Россия бросит вызов альянсу. Об этом бывший министр иностранных дел Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс заявил в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.

«Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым», — написал Линкявичюс в своём микроблоге.

Как сообщало ИА Регнум, заявления о «внутреннем море» для НАТО звучали и ранее. В 2022 году министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО интеграция систем финской и эстонской противоракетной обороны позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Его польский коллега Мариуш Блащак также отмечал, что Балтийское море превратится во внутреннее море альянса.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов после аналогичного заявления президента Польши Анджея Дуды предложил подарить ему карту мира.

Капитан I ранга Николай Черкашин подчёркивал, что НАТО не сумеет превратить Балтику в своё внутреннее море, потому что это чревато военным конфликтом с Россией и не означает никаких военно-стратегических преимуществ. Он отмечал, что закрыть Балтийское море для России невозможно, потому что у Калининградской области есть выход к морю, а международное право предусматривает право страны на территориальные воды шириной 12 морских миль.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко также отмечал, что Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО», а подобные заявления делают только «легковесные» политики. Закрытие Балтийского моря для России обернулось бы закрытием его для всех стран региона, и в НАТО это понимают, заявлял Грушко.