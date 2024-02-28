Москва, 28 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Некоторые зарубежные представители СМИ будут допущены на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

«Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — ответил Песков на вопрос о допуске представителей зарубежных СМИ, включая из недружественных стран.

Вместе с тем представитель Кремля не стал называть темы послания, указав на то, что и прежде обсуждаемые темы мероприятия никогда не разглашались.

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