Москва, 20 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. На послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пригласят в том числе участников специальной военной операции на Украине, сообщил 20 февраля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Безусловно, будут. Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать», — сообщил он.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о формате мероприятия, отметив, что пока рано об этом говорить. Место его проведения он пообещал своевременно сообщить.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля сообщила, что обращение Путина к Федеральному собранию состоится 29 февраля. Он традиционно выступает с посланием в начале года.

В 2023 году послание главы государства Федеральному собранию прошло 21 февраля. Его провели в Гостином дворе, оно длилось 1 час 45 минут. Это было первое послание после начала СВО, и его значительная часть была посвящена спецоперации. В завершение Путин заявил, что Россия преодолеет любые вызовы.