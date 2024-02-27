Москва, 27 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Показ послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в некоторых кинотеатрах России отвечает интересу россиян, сообщил журналистам 27 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, что востребовано. Естественно, кинотеатры привлекают зрителей, это нормальная практика, а зрители в свою очередь смотрят то, что интересно, что востребовано», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что президент готовится к посланию, которое пройдёт в полдень 29 февраля.

Согласно данным сайта киносети «Синема 5», жители Перми в кратчайший срок разобрали все билеты на сеанс в кинотеатре, в котором состоится показ послания российского лидера Федеральному собранию. Так, к полудню 27 февраля пермяки, желающие посмотреть послание Путина на больших экранах, разобрали все вакантные билеты.

Перед этим представитель сети сообщил, что послание Путина покажут в 23 кинотеатрах в 20 городах страны. Более того, он отметил, что в кинозалы будут пропускать желающих без билета при наличии свободных мест.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Путин заявил, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на следующие шесть лет.

Глава государства рассказал, что послание к Федеральному собранию ещё готовится. Он призвал участников форума предлагать идеи для развития страны.

Пресс-служба российского президента сегодня, 20 февраля, сообщила, что ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию состоится 29 февраля. Он традиционно выступает с ним в начале года.

Кроме того, Песков на встрече с журналистами не стал раскрывать, какие основные темы будут в послании президента. Он отметил, что их никогда не объявляли заранее.

В то же время официальный представитель Кремля рассказал, что на обращение к Федеральному собранию обязательно пригласят участников СВО. В каком формате пройдёт мероприятие, Песков не сообщил. Место, где его проведут, объявят позже, добавил пресс-секретарь.