Москва, 20 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в послании к Федеральному собранию поставит задачи на следующие шесть лет.

Ярослав Чингаев ИА Регнум

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«Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну а с учётом политического календаря, внутриполитического, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — отметил глава государства на заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Путин рассказал, что послание к Федеральному собранию ещё готовится. Он призвал участников форума предлагать идеи для развития страны.

Пресс-служба российского президента сегодня, 20 февраля, сообщила, что ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию состоится 29 февраля. Он традиционно выступает с ним в начале года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами не стал раскрывать, какие основные темы будут в послании президента. Он отметил, что их никогда не объявляли заранее.

В то же время официальный представитель Кремля рассказал, что на обращение к Федеральному собранию обязательно пригласят участников СВО. В каком формате пройдёт мероприятие, Песков не сообщил. Место, где его проведут, объявят позже, добавил пресс-секретарь.