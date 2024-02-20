Москва, 24 октября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Медаль «Участнику миротворческой операции» учреждена приказом Министра обороны РФ № 645 от 24 октября 2017 года.

Медаль «Участнику миротворческой операции»

Медалью награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооружённых сил Российской Федерации за особые отличия, проявленные при подготовке, проведении и обеспечении миротворческих операций.

Граждане России, а также иностранные граждане, оказывавшие содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы РФ при подготовке, проведении и обеспечении миротворческих операций.

Награждение медалью «Участнику миротворческой операции» производится приказом министра обороны Российской Федерации.

Вручение медали производится в торжественной обстановке.

Повторное награждение этой медалью не предусмотрено.

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