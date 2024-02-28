Вашингтон, 28 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Власти США не могут не понимать, чем обернётся возможная отправка их союзниками военных на Украину. Об этом заявил 27 февраля журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

По словам дипломата, в условиях развязанной Западом против России гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Особенно это подтверждается заявлениями «распоясавшихся европейских сателлитов США» о ранее немыслимой отправке собственных военных на Украину.

«Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — подчеркнул Антонов, добавив, что Пентагону следует вспомнить об азах международной политики с учётом ответственности России и США за стратегическую стабильность.

«Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов», — заверил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, один из высокопоставленных военных европейских чиновников на условиях анонимности заявил о присутствии западного спецназа на Украине. Он добавил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе западных войск на Украину было направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.

Европейские союзники несколько недель изучали план-предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в помощь на Украину.

26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Западные страны призывают к эскалации конфликта на Украине, а предложение Макрона об отправке военных из стран Евросоюза на Украину — это объявление войны России. Такое мнение озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.