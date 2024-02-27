Париж, 27 февраля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Европейские союзники несколько недель изучали план-предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в помощь на Украину.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации агентства France presse (AFP) со ссылкой на военный источник в Евросоюзе, лидеры Запада тщательно разбирали французский план.

«Изучали план в течение нескольких недель, и Соединённые Штаты поддержали эту идею», — заверили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона на саммите никто не поддержал, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Заявляя о возможной отправке войск западных стран на Украину, французские политики приучают жителей своей страны к мысли о том, что НАТО может стать прямым участником военного конфликта на Украине. Такое мнение 27 февраля высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который, как и Эммануэль Макрон, не исключил отправки войск на Украину.