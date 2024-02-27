Париж, 28 февраля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Западные страны призывают к эскалации конфликта на Украине, а предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных из стран Евросоюза на Украину — это объявление войны России. Такое мнение озвучил «РИА Новости» лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

Политик предупредил, что все идеи Макрона и его сторонников приведут к неминуемой мировой войне между ядерными державами. Поставка дальнобойных ракет Украине, отправка войск, по словам Филиппо, это уже не эскалация, это война.

«Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы — это называется мировая война», — заявил французский политик, добавив, что такие заявления нельзя делать «ради позы», в реальности Европа стоит на пути войны.

Филиппо выразил сомнение, что французы хотят умирать за НАТО, Украину и главу киевского режима Владимира Зеленского. Он призвал «заблокировать Макрона», используя имеющиеся возможности.

Также политик пояснил, что Макрон преследует свои политические и выборные цели в украинском конфликте, и даже «готов пожертвовать французами, что немыслимо».

Флориан Филиппо призвал прекратить вливать миллиарды евро в чужую войну, в которых так нуждаются французские фермеры, больницы и пенсионеры.

Как сообщало ИА Регнум, страны Евросоюза договорились о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции 26 февраля.

Европейские союзники несколько недель изучали план-предложение президента Франции по отправке военных в помощь на Украину. США идею одобрили.

Западные войска не будут иметь полномочий воевать с Россией в случае их отправки на Украину, перед ними поставят другие задачи. Об этом 27 февраля сообщило Agence France-Presse (AFP).

Представителям Франции, как и представителям любой другой западной страны, грозить кому-то применением военной силы — это не просто недальновидно, это откровенно глупо, не говоря уже о том, что это противоречит любому контексту равноправных, мирных и конструктивных взаимоотношений, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Эксперт посоветовал желающим отправить на Украину войска политикам поучить историю.