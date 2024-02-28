Лондон, 28 февраля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Один из высокопоставленных военных европейских чиновников на условиях анонимности заявил о присутствии западного спецназа на Украине. Об этом написала британская Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Информатор издания заверил, что всем известно о присутствии в ВСУ иностранных военных.

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — сказал чиновник.

Он добавил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе западных войск на Украину было направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, европейские союзники несколько недель изучали план-предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в помощь на Украину.

26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Западные страны призывают к эскалации конфликта на Украине, а предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных из стран Евросоюза на Украину — это объявление войны России. Такое мнение озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России.