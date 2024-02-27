Вашингтон, 28 февраля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену требуются законные полномочия от Конгресса США для возможности конфисковать суверенные российские активы, заявил 27 февраля на брифинге для журналистов координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы всё ещё нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в данном вопросе», — сказал он.

По его словам, на данный момент США планируют использовать часть активов РФ вместе с западными партнёрами для направления этих средств на поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон допускает возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считает такое развитие событий маловероятным. Глава американского минфина призвала в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные активы РФ. При этом, по словам Йеллен, G7 ещё не выработала предпочтительную стратегию по конфискации или какому-либо иному использованию замороженных российских активов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 февраля объявила о проблемах с конфискацией российских активов. По её словам, США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон. После начала российской специальной военной операции США вместе с союзниками смогли в короткие сроки заморозить порядка $300 млрд, принадлежащих России. Дальнейшие шаги американской стороны осложняются тем, что большинство заблокированных средств хранятся в других странах, а не в США, заключила Жан-Пьер.

Незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху США, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, после конфискации российских активов на $300 млрд и передаче их «коррумпированному правительству Украины» последует то, что Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут распродавать по сниженным ценам американские казначейские облигации, подрывая глобальную финансовую систему США и их экономику.

Возможное изъятие Западом российских активов будет объявлением торговой войны, ответ на это будет очень жёсткий, заявили в МИД РФ. Любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.