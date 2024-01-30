Вашингтон, 30 января, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху Соединённых Штатов, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, когда США незаконно конфискуют российские активы на 300 млрд долларов и передадут их «коррумпированному правительству Украины», то Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут распродавать по сниженным ценам американские казначейские облигации, подрывая глобальную финансовую систему США и их экономику.

Антироссийский ход Белого дома в итоге только лишит Соединённые Штаты их национальной мощи, «на создание которой у американцев ушли сотни лет».

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.

Конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из этой страны, сообщил 27 января юрист-международник Дмитрий Романенко.