Вашингтон, 24 февраля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Американские власти столкнулись с проблемами в намерении конфисковать замороженные суверенные российские активы, заявила 23 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

По её словам, США вынуждены признать, что изъять средства оказалось не так просто, как ранее считал Вашингтон. Жан-Пьер напомнила, что после начала российской специальной военной операции Соединённые Штаты вместе со своими союзниками смогли в короткие сроки заморозить порядка $300 млрд. принадлежащих России.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома отметила, что дальнейшие шаги американской стороны осложняются тем, что большинство заблокированных средств хранятся в других странах, а не в США.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад украл у России многие активы, в том числе и золотовалютные резервы.

В начале февраля 2023 года появилась информация о том, что власти западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Киева. По замыслу Запада, обеспечивать эти ценные бумаги будут заблокированные средства, принадлежащие России.

22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила о том, что возможная конфискация замороженных российских активов угрожает валютной системе всего мира. Кроме того, решение об изъятие спровоцирует судебное разбирательство и ответные меры со стороны России.