Москва, 31 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Возможное изъятие Западом российских активов будет объявлением торговой войны, ответ на это будет очень жесткий, заявила 31 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны», — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права.

«Единственное, что их отодвигает от последнего шага, — это последствия. Там видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.

Советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху Соединённых Штатов, поскольку Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут распродавать по сниженным ценам американские казначейские облигации, подрывая глобальную финансовую систему США и их экономику.