Москва, 27 февраля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, киевский режим направил беспилотники самолётного типа на объекты, расположенные на российской территории, намереваясь совершить террористическую атаку.

Эти попытки были пресечены. Дежурные средства ПВО уничтожили два вражеских БПЛА над территорией Брянской области, ещё один — над территорией Белгородской области, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, обломки двух украинских беспилотников упали в Клинцовском районе Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, к местам падения обломков прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.