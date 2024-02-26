Белгород, 27 февраля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что 26 февраля около 21:20 мск была пресечена попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область.

(сс) geralt Снаряд

Силами российской ПВО были уничтожены в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», выпущенных ВСУ по территории России.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 февраля киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате нападения погибли трое мирных жителей. Ещё три человека получили осколочные ранения, уточнили местные власти.

В этот же день ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Среди пострадавших оказались двое детей 10 и 11 лет.

Американский танк Abrams в районе Авдеевки уничтожил боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат.