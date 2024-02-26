Грайворонский район, Белгородская область, 26 февраля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, трое мирных жителей погибли, сообщил 26 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить горе родных и близких», — написал он.

Глава региона добавил, что ещё трое человек получили осколочные ранения, двоих пострадавших мужчин доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, ещё одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ.

Как передавало ИА Регнум, также 26 февраля Гладков информировал, что ВСУ 26 февраля обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали двое детей в возрасте 10 и 11 лет.

В этот же день Министерство обороны и губернатор Белгородской области сообщали о ещё нескольких атаках ВСУ на населённые пункты региона. В частности, в Старооскольском районе система ПВО сбила беспилотник ВСУ самолётного типа. Аналогичный дрон силы ПВО сбили также на подлёте к Белгороду. Кроме того, село Колотиловка подверглось атаке дрона-камикадзе.