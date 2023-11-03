Москва, 3 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не сумеет превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, так как это, с одной стороны, будет чревато военным конфликтом с Россией, а во-вторых, не даст никаких военно-стратегических преимуществ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил капитан I ранга Николай Черкашин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что закрытие Балтийского моря для России будет означать его закрытие для всех.

«Закрыть Балтийское море для России невозможно, потому что у России есть Калининградская область с выходом к морю, — констатировал Черкашин. — Кроме того, международное право предусматривает, что у страны есть право на территориальные воды шириной 12 морских миль. И если бы НАТО решило вдруг закрыть России доступ в Балтийское море, то руководству этого блока пришлось бы немало похлопотать, потому что проливы Скагеррак и Каттегат, через которые Балтийское море связано с мировым океаном, перекрыть тоже невозможно».

Как подчеркнул Черкашин, для этого пришлось бы пересмотреть всё международное право и выработать новые конвенции, причем Россия как прибалтийская страна наложила бы вето на все эти изменения.

По его словам, реальные попытки закрыть России доступ в Балтийское море будут означать военный конфликт с РФ, и на это никто не пойдёт. Поэтому к словам латвийского президента, который недавно выступал с такими идеями, следует относиться как к бессильной угрозе.

Черкашин уверен, что руководство НАТО, естественно, не будет пытаться превратить Балтийское море в своё внутреннее. Тем более что это не дало бы альянсу никаких особых военно-стратегических преимуществ, если принять во внимание, что ракеты перелетают не только через моря, но и океаны.

Аналогичную точку зрения высказал капитан I ранга Василий Дандыкин. Он уверен, что попытки превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО фактически означают объявление войны со всеми вытекающими последствиями.

«Поэтому мы предупредили, что последствия будут серьёзными для всех. С точки зрения всех коммуникаций — и торговых, и прочих. Я думаю, что предупреждение российской дипломатии услышали все, в том числе и в Прибалтике, и Финляндии, и во всех странах, которые примыкают к Балтийскому морю», — сказал Дандыкин.

Кроме того, он напомнил, что в случае чего у России остаётся возможность перекрыть пролив, которое соединяет Северное море с Балтийским.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Грушко, Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО» и что заявления такого рода делают лишь «легковесные политики».

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, если выяснится, что Россия виновна в повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector. Кроме того, в бытность министром иностранных дел Латвии он говорил, что Балтийское море становится «морем НАТО».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил по этому поводу, что Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило.

В МИД РФ назвали закрытие доступа к Балтийскому морю для российских судов грубейшим нарушением международного права и призвали Запад с большим рвением искать виновных в подрывах «Северных потоков».