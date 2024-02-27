Москва, 27 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», — заявили в Минцифры.

Отмечается, что сети российских операторов связи работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. Пользователи отмечали, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. По данным Роскомнадзора, технические неполадки были зафиксированы, помимо России, в Германии, США и других странах.

До этого масштабный технический сбой в Telegram произошёл 18 февраля. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило тогда 11 тысяч.