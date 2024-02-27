Москва, 27 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Специалисты подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении центра.

ТАСС/IMAGO/Rüdiger Wölk

«Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram на территории России», — сообщили в ЦМУ ССОП.

По данным центра, технические неполадки были зафиксированы, помимо России, в Германии, США и других странах.

Как передавало ИА Регнум, в полдень 27 февраля в мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. Пользователи мессенджера сообщали, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения.

До этого масштабный технический сбой в Telegram произошёл 18 февраля. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило тогда 11 тысяч.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (37%), Санкт-Петербурга (11%), Краснодарского края (5%), Новосибирской области (4%).