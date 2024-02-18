Москва, 18 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило 11 тысяч.

Иван Шилов ИА REGNUM

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (37%), Санкт-Петербурга (11%), Краснодарского края (5%), Новосибирской области (4%).

Подписчики отмечают, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны разработчиков пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января у пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) возникли проблемы с доступом к этим мессенджерам. Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что по состоянию на 14:00 мск на работу Telegram пожаловались более 8,4 тысячи человек. Это в основном жители Новосибирской области (39%), Хабаровского края (17%) и Москвы (10%).