Москва, 20 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. После оглашения президентом России Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию митинга-концерта не будет, темы послания анонсировать Кремль не планирует, сообщил 20 февраля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Пока рано — мы их никогда, вы знаете, особо не анонсируем. Не будем это делать и сейчас», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля пресс-служба Кремля назвала дату послания Путина Федеральному собранию — оно состоится 29 февраля.

В прошлом году послание президента Федеральному собранию состоялось 21 февраля. Оно длилось 1 час и 45 минут, став одним из самых продолжительных.

На следующий день, 22 февраля, в Москве на стадионе «Лужники» состоялся митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Президент приехал в «Лужники» и выступил перед участниками мероприятия, отметив, что защитники Отечества сегодня — это весь народ.

Президент обращается к Федеральному собранию ежегодно, освящая в своей речи положение в стране, основные направления внутренней и внешней политики государства. Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года.