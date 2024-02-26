Москва, 26 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. На данный момент преждевременно говорить, поздравит ли президент РФ Владимир Путин нового президента Венгрии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда назначат, тогда и будет приниматься решение», — сказал Песков.

Ранее правящая партия «Фидес» выдвинула на одобрение парламента Венгрии кандидатуру председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока в качестве президента страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии принял отставку президента страны Каталин Новак. За одобрение отставки президента проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов.

Новак вечером 10 февраля заявила, что уходит в отставку. Она назвала причину ухода с поста президента — помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.

Новак занимала президентский пост с 2022 по 2024 год, состоит в правящей партии «Фидес».

Оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» позднее выступила с предложением провести прямые выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент в июне.

На данный момент, согласно действующей конституции Венгрии, принятой в 2011 году, президент республики избирается на пятилетний срок членами парламента тайным голосованием.