Будапешт, 10 февраля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» выступила с предложением провести прямые выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент в июне, заявила экс-кандидат на должность премьер-министра Клара Добрев.

«Партия «Демократическая коалиция» выдвигает инициативу, чтобы народ принял решение о новом президенте республики напрямую», — написала политик 10 февраля на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

Клара Добрев отметила, что венгерская оппозиционная партия внесёт в парламент предложение о проведении прямых президентских выборов в день выборов в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня.

На данный момент, согласно действующей конституции Венгрии, принятой в 2011 году, президент республики избирается на пятилетний срок членами парламента тайным голосованием.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак, занимавшая эту должность с 2022 года, заявила о своём решении подать в отставку. Причиной ухода с поста, по её словам, стало помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.