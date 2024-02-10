Будапешт, 10 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак вечером 10 февраля заявила, что уходит в отставку.

Hannes P Albert/dpa/picture-alliance/TASS Каталин Новак

«Я совершила ошибку. Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент», — процитировало слова Новак агентство Reuters.

Она назвала причину ухода с поста президента — помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.

Новак занимала президентский пост с 2022 по 2024 год, состоит в партии правящей партии «Фидес».

Новак родилась в 1977 году в Сегеде. Проходила обучение в Университете Корвина, в Сегедском университете и в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, а также в Институте политических исследований в Париже. Работала в различных департаментах Министерства иностранных дел Венгрии, в течение семи лет с 2003 года была домохозяйкой, затем заняла пост советника министра иностранных дел. Работала главой аппарата министерства трудовых ресурсов, министром по делам франкоязычных стран, госсекретарём по делам семьи и молодёжи, позднее — по международным делам.

По результатам парламентских выборов в 2018 году Новак избрали депутатом Нацсобрания страны, в марте 2022 года организация избрала её президентом. Новак получила 137 из 193 голосов депутатов и стала первой женщиной-президентом в венгерской истории.