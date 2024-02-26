Будапешт, 26 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии принял отставку президента страны Каталин Новак. Трансляция заседания велась на сайте парламента 26 февраля.

IMAGO/Katerina Sulova/Global Look Press Каталин Новак

За одобрение отставки президента проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов.

Как передавало ИА Регнум, Новак вечером 10 февраля заявила, что уходит в отставку. Она назвала причину ухода с поста президента — помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.

Новак занимала президентский пост с 2022 по 2024 год, состоит в правящей партии «Фидес».

Оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» позднее выступила с предложением провести прямые выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент в июне.

На данный момент, согласно действующей конституции Венгрии, принятой в 2011 году, президент республики избирается на пятилетний срок членами парламента тайным голосованием.