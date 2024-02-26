Венгерский парламент принял отставку президента Каталин Новак
Будапешт, 26 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии принял отставку президента страны Каталин Новак. Трансляция заседания велась на сайте парламента 26 февраля.
За одобрение отставки президента проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов.
Как передавало ИА Регнум, Новак вечером 10 февраля заявила, что уходит в отставку. Она назвала причину ухода с поста президента — помилование преступника, осуждённого за соучастие в сокрытии обстоятельств дела о сексуальном насилии в детском доме.
Новак занимала президентский пост с 2022 по 2024 год, состоит в правящей партии «Фидес».
Оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» позднее выступила с предложением провести прямые выборы следующего президента Венгрии, совместив голосование с выборами в Европарламент в июне.
На данный момент, согласно действующей конституции Венгрии, принятой в 2011 году, президент республики избирается на пятилетний срок членами парламента тайным голосованием.