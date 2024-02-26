Москва, 26 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его поездка в Латинскую Америку доказала любовь иностранцев к России и их готовность приезжать в Россию на самые разные мероприятия.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Недавняя моя поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях и к нам хотят приезжать с удовольствием на самые разные мероприятия и по правительственной, и по неофициальной, в том числе образовательной, линии», — сказал Лавров на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Лавров прибыл в столицу Бразилии. В аэропорту его встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. Российский министр обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой, в частности, ситуацию на Украине.

Днём ранее Лавров принял участие в первом дне заседания глав министерств иностранных дел стран G20, которое прошло в Рио-де-Жанейро. На встрече министры обсудили создание справедливого мира и устойчивое развитие планеты. По итогам заседания Лавров также указал на безуспешность попыток западных представителей «украинизировать» повестку в G20.

До прибытия в Бразилию Лавров посетил с визитом Кубу, где встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Кроме того, глава российского МИД посещал Венесуэлу, где провёл встречи с президентом страны Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и главой МИД Иваном Хилем.