Бразилиа, 23 февраля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой ситуацию на Украине, сообщили в МИД России.

Kira Hofmann /Kira Hofmann/photothek.de /Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Глава Бразилии подтвердил позицию своей страны в пользу урегулирования конфликта на основе учёта законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности. В этой связи он также отметил бесперспективность односторонних инициатив.

Кроме того, особое внимание на встрече в Бразилии уделили практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учётом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в G20.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 22 февраля прибыл в столицу Бразилии. В аэропорту российского дипломата встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку.

Днём ранее, 21 февраля, российский министр принял участие в первом дне заседания глав министерств иностранных дел стран G20, которое прошло в Рио-де-Жанейро. На встрече министры обсудили создание справедливого мира и устойчивое развитие планеты. По итогам заседания Лавров также указал на безуспешность попыток западных представителей «украинизировать» повестку в G20.