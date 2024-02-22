Лавров заявил о провале попыток «украинизировать» повестку в G20
Бразилиа, 22 февраля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Попытки представителей западных стран «украинизировать» повестку в G20 провалились, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «Группы двадцати».
«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров «Группы двадцати» увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима на голословное обвинение РФ и всячески украинизировать повестку дня, эти попытки развивающимися странами, большинством стран Глобального Юга не поддерживаются», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что состоявшаяся на встрече в Рио-де-Жанейро дискуссия доказала провал таких попыток. Страны Глобального Юга отмечали, что видят намерения некоторых стран достигать геополитических целей в интересах одной узкой группы. Страны Юга активно подчёркивали, что нужно уходить от такой политики искусственного сужения возможностей.
Как сообщало ИА Регнум, Лавров 22 февраля принял участие в заседаниях глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Повестка встречи обозначалась как обсуждения на тему создания справедливого мира и устойчивого развития планеты.
В заседании участвовали министры иностранных дел не только стран G20, но и Египта, ОАЭ, Нигерии, Анголы, Сингапура, Испании и Португалии.
По итогам встречи Лавров сказал, что не Россия инициировала блокирование переговоров по Украине, а Запад. Именно западные коллеги категорически не хотят никаких конструктивных обсуждений реальных проблем. Причём эти проблемы они сами и создали, отметил глава МИД.
Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что киевский режим не хочет диалога с Москвой. Россия готова к такому диалогу. Президент отметил, что Киев действует по указке Запада.