Бразилиа, 22 февраля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Попытки представителей западных стран «украинизировать» повестку в G20 провалились, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД «Группы двадцати».

Kira Hofmann /Kira Hofmann/photothek.de /Global Look Press

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров «Группы двадцати» увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима на голословное обвинение РФ и всячески украинизировать повестку дня, эти попытки развивающимися странами, большинством стран Глобального Юга не поддерживаются», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что состоявшаяся на встрече в Рио-де-Жанейро дискуссия доказала провал таких попыток. Страны Глобального Юга отмечали, что видят намерения некоторых стран достигать геополитических целей в интересах одной узкой группы. Страны Юга активно подчёркивали, что нужно уходить от такой политики искусственного сужения возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 22 февраля принял участие в заседаниях глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Повестка встречи обозначалась как обсуждения на тему создания справедливого мира и устойчивого развития планеты.

В заседании участвовали министры иностранных дел не только стран G20, но и Египта, ОАЭ, Нигерии, Анголы, Сингапура, Испании и Португалии.

По итогам встречи Лавров сказал, что не Россия инициировала блокирование переговоров по Украине, а Запад. Именно западные коллеги категорически не хотят никаких конструктивных обсуждений реальных проблем. Причём эти проблемы они сами и создали, отметил глава МИД.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что киевский режим не хочет диалога с Москвой. Россия готова к такому диалогу. Президент отметил, что Киев действует по указке Запада.