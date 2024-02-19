Гавана, 20 февраля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила в понедельник, 19 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сергея Лаврова принимает президент Кубы (Мигель Диас-Канель. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Также Захарова опубликовала фотографию, сделанную во время встречи Сергея Лаврова с кубинским лидером.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля представитель МИД сообщила, что в период с 19 по 22 февраля Сергей Лавров в рамках турне по Латинской Америке посетит Кубу, Венесуэлу и Бразилию.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел РФ, распространённому 19 февраля в связи с визитом Лаврова на Кубу, кубинские власти открыто заявляют, что конфликт на Украине спровоцировали именно Соединённые Штаты Америки и НАТО, игнорировавшие требования гарантий безопасности России. В понедельник Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В рамках переговоров дипломат подчеркнул, что российская сторона убеждена в необходимости мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.