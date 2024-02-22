Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 февраля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 21 февраля, принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

По информации «РИА Новости», перед началом встречи дипломатов Сергей Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Боливии и Саудовской Аравии. За переговорным столом соседями Лаврова оказались представители Саудовской Аравии и Мексики. Напротив же расположился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Бразилия, председательствующая в G20 в 2024 году, выбрала темой двухдневных консультаций «создание справедливого мира и устойчивого развития планеты». Для участия во встрече Бразилия также пригласила представителей Египта, ОАЭ, Испании, Португалии, Нигерии, Анголы и Сингапура, не входящих «Группу двадцати».

Как передавало ИА Регнум, заседание глав министерств иностранных дел стран «Группы двадцати» проходит в павильоне гавани Глория, расположенной в одном из самых безопасных районов Рио-де-Жанейро, второго по величине города Бразилии.

Российская делегация, которую возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибыла в Бразилию 20 февраля. Как уточнили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, по прибытии дипломата встретил почётный караул.

До прибытия в Бразилию Сергей Лавров посетил с визитом Кубу, где встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также провёл встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес и главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.