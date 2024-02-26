Москва, 26 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Сумма средств на электронных кошельках Qiwi-банка составляет около 4,4 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Михаил Терещенко/ТАСС

По данным агентства, всего пользователи Qiwi-банка завели более 9,3 млн электронных кошельков. Из них анонимными являлись 1,3 млн. Как указывается в сообщении, на анонимных кошельках находилось порядка 277 млн рублей.

Средний размер остатка на одном анонимом кошельке банка составил 212 рублей, уточнили в госкорпорации.

Как отметили в агентстве, на более чем 7,15 млн кошельках с упрощённой идентификаций (на которых установлен лимит до 60 тысяч рублей) находилось 2,35 млрд рублей. Средний размер остатка средств на них оценивается в 328 руб.

По данным АСВ, на кошельках с полной идентификацией, на которых устанавливался лимит до 600 тыс. рублей, общая сумма составила 1,76 млрд рублей. Всего таких кошельков насчитывается порядка 0,87 единиц, а сумма среднего остатка составила 2034 рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее АСВ сообщило, что в интернете появляется большое количество мошеннических сайтов-двойников Qiwi-банка и других сервисов, которые предлагают вывести средства за вознаграждение.

Корпорация пояснила, что официальный сайт Qiwi-банка заблокирован в связи с отзывом у него лицензии, а вся официальная информация о выплатах клиентам представлена на электронной площадке агентства.

21 февраля, Qiwi-банк после отзыва лицензии Центробанком закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Также перестали работать платёжные терминалы QIWI в Москве и онлайн-сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелёк». Причиной отзыва лицензии стали нарушения федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также систематические нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков и продолжил проводить высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Также ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Регулятор назначил временную администрацию по управлению кредитной организацией до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

В ЦБ пояснили, что средства, хранящиеся на электронных кошельках, не застрахованы в системе страхования вкладов, и посоветовали клиентам, которые имели деньги на счетах в Qiwi-банке, обратиться в Агентство по страхованию вкладов. При этом вкладчикам вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Московская биржа 21 февраля перевела торги ценными бумагами Qiwi в режим дискретного аукциона после того, как их стоимость упала почти на 25%.

АСВ представило для клиентов финансовой организации порядок официальных обращений для возврата денег, размещённых на электронных Qiwi-кошельках.

Так, для подачи заявки нужно распечатать и заполнить предложенную на сайте АСВ форму, после чего направить оформленный документ Почтой России на один из двух указанных адресов. Уточняется, что к заявлению необходимо приложить копию паспорта и другие доказательства владения электронным кошельком. Предоставить пакет документов можно в течение 60 дней с момента введения в отношении банка процедуры банкротства или ликвидации.