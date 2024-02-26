Москва, 26 февраля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В интернете появляется большое количество мошеннических сайтов-двойников Qiwi-банка и других сервисов, которые предлагают вывести средства за вознаграждение. Об этом сообщила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Petrov Sergey/Global Look Press

«В настоящее время в Сети появляется большое число сайтов-двойников Qiwi-банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь», — говорится в сообщении АСВ.

Корпорация пояснила, что официальный сайт Qiwi-банка заблокирован в связи с отзывом у него лицензии, а вся официальная информация о выплатах клиентам представлена на электронной площадке агентства.

Как передавало ИА Регнум 21 февраля, Qiwi-банк после отзыва лицензии Центробанком закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Также перестали работать платёжные терминалы QIWI в Москве и онлайн-сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелёк». Причиной отзыва лицензии стали нарушения федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также систематические нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

АСВ представило для клиентов финансовой организации порядок официальных обращений для возврата денег, размещённых на электронных Qiwi-кошельках. Соответствующую инструкцию агентство опубликовало в Telegram-канале. Для подачи заявки нужно распечатать и заполнить предложенную на сайте АСВ форму, после чего направить оформленный документ Почтой России на один из двух указанных адресов. Уточняется, что к заявлению необходимо приложить копию паспорта и другие доказательства владения электронным кошельком. Предоставить пакет документов можно в течение 60 дней с момента введения в отношении банка процедуры банкротства или ликвидации.