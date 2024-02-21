Москва, 21 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Qiwi-банк закрыл офисы в трёх крупных городах после отзыва лицензии Центробанка. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Известия/Сергей Коньков

«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Qiwi-банка отозвана. Офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани сейчас закрыты», ― говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

В банке добавили, что разбираются в ситуации.

Также после отзыва лицензии перестали работать платёжные терминалы QIWI в Москве. На заблокированном экране автоматов высвечивается надпись: «Платежи временно не принимаются».

Кроме того, перестали работать платежные сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелёк».

Как сообщало ИА Регнум, лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi-банка Банк России отозвал с 21 февраля. Причиной стали нарушения федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также систематические нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял меры к кредитной организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков и продолжил проводить высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Также ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Регулятор назначил временную администрацию по управлению кредитной организацией до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

В ЦБ пояснили, что средства, хранящиеся на электронных кошельках, не застрахованы в системе страхования вкладов, и посоветовали клиентам, которые имели деньги на счетах в Qiwi-банке, обратиться в Агентство по страхованию вкладов. При этом вкладчикам вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Московская биржа 21 февраля перевела торги ценными бумагами Qiwi в режим дискретного аукциона после того, как их стоимость упала почти на 25%.